Mercato Milan, la Gazzetta dello Sport: "Quante delusioni, servono acquisti"

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha provato a gettare le basi per il mercato del Milan, anche se prima ancora di fare progetti, sottolinea la rosa, va aspettato il piazzamento finale in Champions League. "Milan da rifare", scrive il quotidiano che poi sottolinea: "Quante delusioni, servono acquisti". Nello scorso mercato, forse fatta eccezione solo per Thiaw, sono arrivate solo delusioni: a partire dalle più lampanti come quella di De Ketelaere e Origi, fino a giocatori che hanno avuto anche poche chance di mettersi in mostra e quelle poche non le hanno sfruttate, da Desta ad Adli, passando per Vranckx.

Molti di loro andranno via, altri potrebbero farlo così come giocatori arrivati al capolinea della loro esperienza in rossonero: Ibra, Ballo-Tourè, Bakayoko... Insomma i rossoneri avranno bisogno di almeno 6-7 nuovi acquisti.