La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento - in prima pagina - sulle strategie di mercato del club milanista. "Milan, ricomincio da tre", titola la rosea, che poi aggiunge: "L’estate difficile. Dopo i tanti no sul mercato la società ha un piano per rinforzarsi. Nel mirino rossonero Zaracho (il gemello di Lautaro), Praet e Demiral".