Mercato Milan, la Gazzetta titola: "Avanti si cambia"

"Avanti si cambia": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato del Milan. In attacco, ci sono in uscita sia Origi che Rebic (è nel mirino del Besiktas), mentre in entrata è forte il pressing rossonero su Marcus Thuram, che arriverebbe a zero. Ma su di lui c'è la concorrenza del PSG che gli ha messo sul piatto un maxi contratto e per questo in via Aldo Rossi stanno valutando anche delle alternative come Scamacca del West Ham e Taremi del Porto.