Mercato Milan, la Gazzetta titola: "Diavolo su due campi: aspetta il sì di Ibra e pressa per Demiral"

"Diavolo su due campi: aspetta il sì di Ibra e pressa per Demiral": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al mercato invernale del Milan. In vista di gennaio, i rossoneri sono al lavoro per convincere Ibrahimovic a tornare a Milanello e inoltre sono alla ricerca anche di un difensore centrale da regalare a Pioli, con il nome del bianconero Demiral che è tornato di moda negli ultimi giorni.