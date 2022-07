Mercato Milan, la Gazzetta titola: "Ultimatum De Ketelaere"

MilanNews.it

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Ultimatum De Ketelaere". Il giocatore vuole solo i rossoneri, ora tocca al Bruges decidere se accettare o meno l'ultima offerta milanista da 32 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi non vuole aspettare più: o si chiude entro questa settimana o il Diavolo andrà su altri obiettivi.