Mercato Milan, non solo Gabbia. Tuttosport: "Arriva uno tra Kehrer o Lenglet"

In merito al mercato del Milan, che non si fermerà in difesa al ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Arriva uno tra Kehrer o Lenglet". I due giocatori, che militano rispettivamente nel West Ham e nell'Aston Villa, sembrano essere al momento le due opzioni più concrete.

Piace anche Nordi Mukiele del Paris Saint-Germain, ma senza l'apertura al prestito da parte del club francese è un'operazione che difficilmente può andare in porto. In definizione invece il ritorno in rossonero di Gabbia che rientrerà quindi con sei mesi di anticipo dal prestito al Villarreal.