In merito al mercato in uscita del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Ciao Tonali. 80 milioni e va in Premier". Il giovane centrocampista italiano è ad un passo dal trasferimento al Newcastle per una cifra che potrebbe avvicinarsi agli 80 milioni. Pronto un contratto monstre anche per lui.