Mercato Milan, Tuttosport: "Difensore a zero Kelly resta avanti"

In merito al mercato del Milan, che sta tenendo d'occhio diversi difensori in scadenza di contratto che quindi in estate si muoveranno a zero, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Difensore a zero Kelly resta avanti". Con Simon Kjaer verso l'addio, i rossoneri dovranno prendere almeno un difensore centrale. Alessandro Buongiorno resta un obiettivo, ma costa tanto e, visto che il Diavolo dovrà fare già un grosso investimento in attacco, allora è possibile che i dirigenti di via Aldo Rossi scelgano di andare su un parametro zero.

Il primo nome di questa lista è quello di Lloyd Kelly, 25enne centrale macino del Bournemouth che il Milan ha provato a portare in Italia già a gennaio, ma il club inglese non ha mai aperto alla cessione a metà stagione. L'alternativa, sempre a parametro zero, è Tosin Adarabioyo del Fulham, anche lui cercato invano durante l'ultimo mercato invernale.