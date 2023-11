Mercato Milan, Tuttosport: "È partito l’assalto ad Adams"

vedi letture

"È partito l’assalto ad Adams": titola così questa mattina Tuttosport in merito al mercato del Milan che a gennaio punta a prendere una valida alternativa in attacco a Giroud. Non sarà però facile arrivare all'attaccante del Montpellier e per questo i rossoneri tengono d'occhio anche altri profili come per esempio Santiago Gimenez del Feyenoord e Serhou Guirassy dello Stoccarda.