Mercato Milan, Tuttosport: "Milan alla bolognese: Calafiori con Zirkzee"

"Milan alla bolognese: Calfiori con Zirkzee", titola così Tuttosport nelle pagine dedicate al Milan. I rossoneri sono già attivi sul mercato per non dare tempo alla concorrenza di superare per i giocatori più interessanti, tra cui Zirkzee e Calafiori, che il Milan segue con molta attenzione.