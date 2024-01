Mercato Milan, Tuttosport: "Terracciano, continua il tira e molla con il Verona"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul mercato del Milan: "Terracciano, continua il tira e molla con il Verona". Dopo l'incontro di martedì con il suo agente Andrea D'Amico, il club rossonero sta portando avanti i contatti con i veneti per il jolly difensivo italiano che può giocare sia a destra che a sinistra.

La richiesta complessiva del Verona si aggira intorno ai 7 milioni di euro, cifra che il Milan non intende raggiungere. In via Aldo Rossi, dove non vogliono partecipare ad aste, sono convinti che, avendo anche l'appoggio del giocatore, possono riuscire a spuntarla a condizioni molto più favorevoli. Sullo sfondo rimane la Fiorentina, anche lei interessata a Terracciano, ma al momento sembra essere dietro al Diavolo visto che i viola sono fermi ai 2,5 milioni offerti qualche settimana fa.