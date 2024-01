Mercato Milan, Tuttosport titola: "Chalobah, con l’aiutino Chelsea?"

In merito al mercato del Milan, che è sempre a caccia di un nuovo difensore da regalare a Stefano Pioli, l'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Chalobah, con l’aiutino Chelsea?". I nomi che circolano di più in queste ore sono quelli di Clement Lenglet, giocatore del Barcellona attualmente in prestito all'Aston Villa (pista complicata perchè andrebbe di fatto trovato l'accordo con entrambi i club), Lilian Brassier del Brest, Jakub Kiwior dell’Arsenal (nè i francesi, nè gli inglesi aprono però al prestito) e Trevoh Chalobah del Chelsea.

Quest'ultimo obiettivo potrebbe essere quello più "facile" da raggiungere, con il Milan che potrebbe ragionare con i Blues per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nella conferenza stampa prima della trasferta di Udine, Stefano Pioli ha ammesso che non disdegnerebbe anche l’innesto di un centrocampista, ma dipenderà dalle occasioni che emergeranno nei prossimi giorni.