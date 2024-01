Mercato Milan, Tuttosport titola: "È il Terracciano day: visite e firma"

vedi letture

In merito all'ultimo colpo di mercato del Milan, Tuttosport titola così oggi: "È il Terracciano day: visite e firma". Nelle scorse ore, i rossoneri hanno chiuso un accordo con il Verona per il trasferimento a Milanello di Filippo Terracciano (ai veneti andranno 4,5 milioni più 1 di bonus e il 10% della futura rivendita), che questa mattina svolgerà le visite mediche di rito e successivamente andrà a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi quattro anni e mezzo.

Ieri, prima del match contro l'Empoli, Geoffrey Moncada, dt milanista, ha rilasciato queste parole sull'arrivo in rossonero di Terracciano: "È un giocatore che seguiamo da due anni, ha giocato circa 40 partite con il Verona. È un jolly della difesa, può giocare terzino destro, sinistro e anche mezz’ala. È un profilo che ha giocato sempre, ha un buon fisico. Siamo contenti".