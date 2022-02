Mercato rossonero, Gazzetta: "Nuovo Milan: Botman, Sanches, i gol da Bergwijn e baby Ekitike"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul mercato estivo del club rossonero: "Nuovo Milan: Botman, Sanches, i gol da Bergwijn e baby Ekitike". Il Diavolo è pronto ad investire circa 100 milioni di euro per rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Oltre Botman e Renato Sanches, ormai da tempo nel mirino di Maldini e Massara, in via Aldo Rossi puntano anche a due giovani per rafforzare l'attacco milanista, vale a dire Bergwijn del Tottenham e il 2002 Ekitike del Reims.