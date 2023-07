Mercato scoppiettante, la citazione del CorSera: "Nuovo Milan Paradiso"

Il Corriere della Sera, nelle sue pagine dedicate allo sport, questa mattina ha commentato con un articolo il mercato scoppiettante del Milan che ieri mattina ha vissuto un altro importante e imprevedibile capitolo. Il quotidiano generalista ha voluto citare un noto film per descrivere la situazione in casa rossonera: "Nuovo Milan Paradiso". Anche se Furlani ha chiesto di non chiamarlo 'anno zero' è chiaro che dalle parti di Milanello (trasferitosi per qualche giorno in America) c'è in corso una piccola rivoluzione.

Sono già sei gli acquisti che saranno ufficializzati (Okafor oggi o domani) con il settimo in canna (Chukwueze) e altri due nel mirino (un centrocampista e un vice-Theo). Tutto fatto con la strategia: i soldi di Tonali sono stati fino a questo momento reinvestiti in maniera oculata e su più colpi mirati.