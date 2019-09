Mercato stop, Tuttosport titola: "Rebic al Milan"

Mercato chiuso. Le ultime ore hanno regalato alcuni colpi di scena, come il trasferimento di Icardi al Paris Saint-Germain. Il quotidiano Tuttosport si sofferma in prima pagina sugli acquisti last minute, come quello effettuato da Maldini e Boban tra domenica e lunedì. "Rebic al Milan", titola il noto quotidiano sportivo, che nelle pagine interne parla di “un’opportunità di mercato che ha permesso l’uscita di André Silva”.