Messias chiude la settimana perfetta del Diavolo. La Gazzetta: "Luce Milan"

© foto di Pierpaolo Matrone

Contro il Monza è arrivato il terzo 1-0 consecutivo per il Milan di Stefano Pioli; Messias decide il match con un tiro dal limite dell'area nel primo tempo. Una settimana perfetta per i rossoneri, che si sono ristabiliti nella zona Champions e vincendo l'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham. "Luce Milan", titola in prima pagina la Gazzetta dello Sport.