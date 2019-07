Mihajlovic, l’apertura del Corriere dello Sport: "Vincerò anche questa"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura a Mihajlovic. "Vincerò anche questa", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale riportando le parole del tecnico serbo. Altre dichiarazioni di Sinisa, sempre in prima pagina: "La mia vita è cambiata in un minuto. Martedì inizierò le cure. Non temo la malattia, la batterò". E poi Sabatini, che annuncia: "Continuerà a guidare il Bologna".