Milan, 3-0 al Lecce e primo posto in classifica. Il Giornale: "Diavolo capolista"

vedi letture

Per commentare il 3-0 di ieri sera del Milan contro il Lecce e il primo posto in classifica dei rossoneri, l'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Diavolo capolista". La squadra di Fonseca segna tre gol in cinque minuti con Morata, Theo Hernandez e Pulisic e con questi tre punti sale, almeno per il momento, in vetta alla Serie A (non succedeva da esattamente 343 giorni). In meno di una settimana, il Milan è passato da una possibile crisi (con esonero dell'allenatore) al primo posto in classifica.

Paulo Fonseca, nella conferenza stampa post-partita, ha commentato così il primo posto in classifica: "È il bello del calcio. Noi dobbiamo sempre essere equilibrati perché le cose possono cambiare. È stato importante vincere il derby, ma per me era importantissimo vincere anche oggi. Non è una critica, ma questa squadra negli ultimi anni non faceva calcio posizionale, ma spesso contropiede. Noi ora dobbiamo creare gli spazi con un posizionamento rigoroso facendo le cose nel momento giusto. La squadra oggi ha fatto bene, ma io voglio di più".