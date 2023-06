Milan a caccia di un centravanti, Tuttosport: "Per Thuram 4,5 milioni e posto fisso"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan, in vista della prossima stagione, è al lavoro per chiudere un importante colpo in attacco. In questo momento, i rossoneri sono in particolare in pressing su Marcus Thuram, centravanti in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach: "Per Thuram 4,5 milioni e posto fisso" è il titolo odierno di Tuttosport. Per convincerlo a dire sì al Diavolo e non al PSG, il club di via Aldo Rossi ha messo sul piatto un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione e una maglia da titolare. In caso di rifiuto, resta calda la pista Scamacca.