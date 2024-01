Milan a Empoli, il CorSera: "La scossa di Ibra per caricare Leao"

vedi letture

Il maestro e l'allievo, Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Questa mattina il Corriere della Sera presenta la sfida del Castellani tra Empoli e Milan e illustra come la figura dello svedese, ora dirigente, possa aiutare ancora quella del numero 10 rossonero che in campionato non trova il gol dal 23 settembre. Il titolo recita: "Milan, operazione continuità. La scossa di Ibra per caricare Leao".

Dopo aver caratterizzato tutto il girone d'andata con un rendimento altalenante, ora il Diavolo vuole finalmente continuità. Ha vinto l'ultima di campionato con il Sassuolo e ha fatto seguire una bella prova in Coppa Italia con il Cagliari. Ora serve dare ulteriore seguito per consolidare il terzo posto, utile per la Champions League, obiettivo minimo stagionale. Rafael Leao potrà sfruttare l'onda lunga del suo ingresso in Coppa (con gol) che sembra avergli restituito un po' di fiducia persa negli ultimi tempi dopo l'infortunio.