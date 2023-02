Milan a tre teste, il CorSport: "Kalulu-Tomori-Thiaw, il futuro del Milan a 3"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il cambio tattico di Stefano Pioli che ha deciso di passare alla difesa 3 è stato sicuramente importante e apre nuovi orizzonti in casa Milan, in particolare per una linea di difensori verdissima. Il Corriere dello Sport infatti titola: "Kalulu-Tomori-Thiaw, il futuro del Milan a 3". Sono tre difensori moderni che aggrediscono l'avversario alto, come piace a Pioli, che sono veloci e che sono soprattutto molto giovani. Anche con il Monza si giocherà a tre anche se Tomori ancora non è sicuro di poter recuperare, quantomeno dal primo minuto. Per ora i numeri dicono un gol subito in 270 minuti con la linea a tre.