Milan, abbiamo un problema. Il CorSport: "La dura legge del gol"

Il Corriere dello Sport questa mattina cita una fortunata canzone di una ventina di anni fa per spiegare il problema sotto porta dei rossoneri di Stefano Pioli: "La dura legge del gol". Il titolo continua: "Milan all'asciutto. Non solo in Europa". Poi nel sottotitolo: "Leao non segna dal 23 settembre e Giroud fatica. Per i rossoneri solo una rete nelle ultime quattro e in Champions l'ultima esultanza a Napoli (18 aprile)".

Una questione che va ora presa seriamente. Al di là della rete di Pulisic a Marassi, il Milan non esulta da troppo tempo e i singoli stanno bucando troppi appuntamenti: Leao non va in rete da un mese, Giroud addirittura da due. Nell'ultimo periodo anche gli infortuni stanno mettendo lo zampino con Okafor e Chukwueze out e Jovic sempe al limite della condizione. Il risultato è una prolificità bassissima su cui è fondamentale lavorare già a partire dalla trasferta del Maradona.