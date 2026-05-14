Milan ad un passo da Goretzka: il tedesco è affascinato dalla possibilità di vestire la maglia rossonera

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Il Milan è vicino a chiudere un colpo di mercato importante per la prossima stagione, cioè Leon Goretzka, centrocampista tedesco che si libererà gratis dal Bayern Monaco. Per il giocatore è pronto un triennale da 5 milioni più bonus

Anche senza sapere se parteciperà o meno alla prossima Champions League, il Milan è al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione e sarebbe vicino a chiudere l'arrivo in rossonero di Leon Goretzka, centrocampista in scadenza di contratto con il Bayern Monaco che si libererà quindi a zero. La concorrenza era tanta, ma a spuntarla sarà con buone probabilità il Milan che ha proposto al tedesco ciò che chiedeva, cioè un triennale da 5 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere eventuali bonus legati a soddisfazioni personali e di squadra.

A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che aggiunge che Goretzka è molto affascinato dalla possibilità di vestire la maglia del Milan, anche la possibile assenza dalla Champions League, probabilmente, renderebbe un po’ meno gustoso il tutto. Un accordo di base tra le parti comunque c'è già e, a meno di imprevisti o complicazioni, il tedesco sarà un nuovo giocatore rossonero.

