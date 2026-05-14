Milan, Allegri è esausto e pensa all'addio: Max potrebbe cedere alle lusinghe della Nazionale
La seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan potrebbe terminare dopo una sola stagione: come riporta stamattina il Corriere della Sera, il tencico livornese, che era tornato a Milanello con grande entusiasmo, è esausto e stanco di fronteggiare più nemici interni (rottura totale con Ibrahimovic per esempio) che avversari sul campo. E per questo sta pensando di lasciare la panchina milanista al termine di questa stagione.
Non è un mistero che su Allegri ci siano da tempo gli occhi della Nazionale italiana che sta ancora cercando il sostituto di Rino Gattuso. Giovanni Malagò, che è uno dei dei candidati alla presidenza della FIGC insieme ad Abete, è un suo grande estimatore e se dovesse vincere le elezioni del prossimo 22 giugno vorrebbe poi affidare la panchina dell'Italia proprio al livornese.
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