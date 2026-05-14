Milan, Allegri è esausto e pensa all'addio: Max potrebbe cedere alle lusinghe della Nazionale

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Max Allegri sta pensando di lasciare il Milan al termine di questa stagione anche se dovesse raggiungere la qualificazione in Champions a causa dei troppi contrasti interni che ci sono nel club. Il suo futuro potrebbe essere in Nazionale.

La seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan potrebbe terminare dopo una sola stagione: come riporta stamattina il Corriere della Sera, il tencico livornese, che era tornato a Milanello con grande entusiasmo, è esausto e stanco di fronteggiare più nemici interni (rottura totale con Ibrahimovic per esempio) che avversari sul campo. E per questo sta pensando di lasciare la panchina milanista al termine di questa stagione.

Non è un mistero che su Allegri ci siano da tempo gli occhi della Nazionale italiana che sta ancora cercando il sostituto di Rino Gattuso. Giovanni Malagò, che è uno dei dei candidati alla presidenza della FIGC insieme ad Abete, è un suo grande estimatore e se dovesse vincere le elezioni del prossimo 22 giugno vorrebbe poi affidare la panchina dell'Italia proprio al livornese.