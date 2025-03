Milan, altra rivoluzione dopo quella di gennaio. Il CorSport: "Prima il ds"

La stagione fallimentare porterà a un riassetto del Milan. C'è bisogno di voltare immediatamente pagina per evitare di commettere gli stessi errori della scorsa estate, che potremmo dire stare venendo pagati a prezzo caro, anzi, carissimo.

Il Milan è dunque ad una nuova rivoluzione, come riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport che però ha titolato: "Prima il ds". Non ci si può muovere senza inserire in dirigenza una figura così importante, che in questa stagione potremmo dire essere mancata tanto al Milan. Nel corso di questi giorni la società ha incontrato Fabio Paratici ed Igli Tare a Londra, con il secondo che sembrerebbe essere il favorito per il ruolo di direttore sportivo del Milan.