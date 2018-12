Milan, Balotelli ai tifosi rossoneri: "Siete senza riconoscenza"

L'edizione odierna de Il Giornale riporta questa mattina lo sfogo di ieri di Mario Balotelli sui social con cui da una parte ha spiegato che non tornerò al Milan per la terza volta, mentre dall'altra si è scagliato contro i tifosi milanisti che hanno manifestato di non gradire il ritorno di SuperMario. L'attuale attaccante del Nizza ha spiegato di aver scritto questo messaggio "per fa notare la non riconoscenza ed il non rispetto di un popolo sempre nel mio cuore".