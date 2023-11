Milan, bocciatura di Pioli per Jovic. Gazzetta: "Ora Okafor, a gennaio David"

Il Milan si avvicina alla sfida contro la Fiorentina con diversi dubbi di formazione, tra cui chi schierare al centro dell'attacco al posto dello squalificato Giroud. Sembrava poter essere l'occasione giusta per Jovic, ma il serbo è stato troppo negativo quando è partito dal 1' contro Genoa e Udinese. Per questo, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, giocherà Okafor con ai lati Chukwueze e Pulisic.

Una mossa d'emergenza, in attesa di poter intervenire nel mercato di gennaio sul reparto avanzato. L'obiettivo numero uno, come è noto ormai da tempo, è Jonathan David del Lille. Il prezzo è di 40 milioni, ma il fatto che fin qui abbia segnato solo 4 gol tra Ligue 1 e Conference League e la scadenza del suo contratto nel 2025 sono elementi che inducono la dirigenza rossonera a sperare in un calo del prezzo.