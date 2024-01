Milan-Buongiorno, CorSport: "No del Torino all'inserimento di Colombo"

vedi letture

Dopo la vittoria sulla Roma, il Milan si fionda sul mercato alla ricerca di un difensore. Il nome cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi è quello di Alessandro Buongiorno, capitano del Torino: i contatti stanno andando avanti, ma le difficoltà non sono poche. Questo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport mentre precisa che il problema principale è che il presidente Urbano Cairo non vuole privarsi del suo difensore per il quale ha chiesto cifre molto alte.

Per cercare di abbassare le pretese dei granata il Milan ha inserito nei discorsi anche il nome di Lorenzo Colombo, ora in prestito al Monza. "La risposta per ora è stata negativa, ma il Milan intende provarci ancora", conclude il giornale.