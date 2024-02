Milan, c'è un problema in difesa. La Gazzetta: "Il Diavolo è indifeso"

Il problema difensivo del Milan è reale. Purtroppo sono i numeri a raccontare la difficoltà della squadra rossonera, in questa stagione, a performare in maniera adeguata. La Gazzetta dello Sport infatti questa mattina titola così: "Il Diavolo è indifeso". Poi aggiunge: "Milan fragile: per gol subiti è undicesimo". Numeri che inchiodano i rossoneri, undicesima difesa della Serie A. Con la speranza che il ritorno dei titolari, a partire da Malick Thiaw, possa aiutare.

Sono ben 27 i gol incassati dal Milan in campionato che, nell'era Pioli, non è neanche il peggior risultato: fece meglio solo l'anno dello scudetto dopo 23 giornate con 25 reti subite. L'anno scorso, a questo punto, erano 30, per esempio. Sono anche le altre squadre che stanno facendo meglio: in generale si segna meno ma il Milan continua a subire quanto gli anni passati. La buona notizia è il ritorno di Malick Thiaw che, settimana prossima dovrebbe tornare in gruppo e potrebbe essere a disposizione già con il Monza fra una decina di giorni.