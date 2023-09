Milan cancellato dal campo, la Repubblica titola: "C'è solo l'Inter"

"C'è solo l'Inter", questo il titolo che propone questa mattina la Repubblica per raccontare il derby andato in scena ieri pomeriggio, facendo leva sulla nota canzone nerazzurra. Il Milan va in svantaggio dopo quattro minuti, come spesso capita contro l'Inter, e non riesce a trovare soluzioni offensive per aggirare la squadra di Inzaghi che rimane sempre molto ordinata. Così facendo i rossoneri scoprono il fianco alle ripartenze nerazzurre che infilano una difesa rossonera disorganizzata. Un copione già visto almeno altre quattro volte negli ultimi nove mesi.