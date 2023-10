Milan capolista, le prime pagine dei quotidiani sportivi

Il Milan è in testa alla classifica di Serie A, in solitaria. Ieri, dopo il sorpasso di sabato dei rossoneri sui cugini nerazzurri, si è conclusa l'ottava giornata di campionato, non senza sorprese: il Napoli e l'Atalanta sono cadute e hanno perso punti con Fiorentina e Lazio che si fanno sotto. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sul Diavolo.

La Gazzetta dello Sport torna sugli effetti della vittoria di Genova: "Milan stellato". Il riferimento è ovviamente alla seconda stella, forse il principale obiettivo della stagione rossonera. Nell'occhiello si legge: "Come il Diavolo ha riscattato lo schiaffo derby". Se il Corriere dello Sport non fa riferimento ai rossoneri, Tuttosport torna sul discusso episodio del gol di Pulisic e scrive: "Pulisic, era fallo". Questa l'opinione dell'esperto ed esx arbitro Calvarese anche se, come ribadito, la decisione è stata presa per mancanza di chiarezza delle immagini: nessuna poteva dimostrare con assoluta certezza un tocco di mano o di petto. Questione chiusa.