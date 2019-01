Milan-Carrasco, il Corriere dello Sport: "È l’ultimo assalto"

C’è spazio anche per le strategie di mercato del club rossonero sulla prima pagina dell’ediziona del Corriere dello Sport: "Milan-Carrasco, è l’ultimo assalto", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che pone l’accento sull’interesse della società milanista per il giovane esterno belga. Ma la strada che porta al giocatore è in salita. La sessione invernale chiude questa sera alle 20: Leonardo ha poco tempo a disposizione per provare a piazzare l’ultimo colpo.