Milan, che peccato. Il Corriere dello Sport: "Due punti persi"

Nel raccontare il pareggio per 0-0 contro il Newcastle del Milan all'esordio stagionale in Champions League, il Corriere dello Sport non fa sconti e scrive: "Milan, due punti persi". Ed effettivamente la sensazione che si ha al fischio finale di Sanchez è un po' questa. I rossoneri creano tanto ma sprecano in egual misura: venticinque tiri contro i sei degli inglesi non portano i tre punti, ma solo uno che - in un girone così complicato, in casa - lascia tanto amaro in bocca.