Milan con l'attacco a secco e senza Ibra. Le prime pagine dei giornali sportivi

vedi letture

I grandi temi legati al Milan in questa giornata che si trova esattamente in mezzo tra la sconfitta di Parigi e la trasferta di Napoli, sono ricorrenti: da una parte l'evidente problema del gol, palese in campo europeo e che si sta riverberando pure entro i confini nazionali, dall'altra il bisogno di una figura che faccia da collante con i tifosi con Zlatan Ibrahimovic che sarebbe il candidato numero uno. Di questo parlano le prima pagine dei principali quotidiani sportivi italiani questa mattina.

La Gazzetta dello Sport in taglio alto affronta il problema dell'attacco e scrive: "Più spendi, meno segni". Nel sottotitolo viene specificato: "Leao e Giroud faticano, si salva solo Pulisic. Okafor e Chukwueze per ora sono un flop". Il Corriere dello Sport ragiona su un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic, in taglio basso: "Milan, serve il carisma di Ibra". Lo stesso fa Tuttosport che in taglio laterale titola: "Pioli, dura senza Ibra e Maldini". Così il sottotitolo: "Due ko di fila, attacco a pezzi. Pesa l'assenza di figure carismatiche".