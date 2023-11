Milan con le due punte, il CorSera: "Ma ha bisogno di Leao"

Il Milan questa sera sfiderà l'Udinese a San Siro e lo farà con due punte: Giroud infatti sarà affiancato da Luka Jovic, una mossa a sorpresa di Stefano Pioli di trovare buchi in una difesa avversaria che si prevede molto abbottonata. Ma il Corriere della Sera, questa mattina, che sottolinea l'innovazione del tecnico rossonero, fa poi un'aggiunta: "Pioli vara la formula del doppio centravanti. Ma ha bisogno di Leao".

Per quanto Pioli possa cambiare tatticamente, al Milan serve Leao: da qui non si scappa. Sono circa da 40 giorni che il portoghese non trova la via del gol e, al di là dei numeri, ci si trova davanti a un giocatore che non sta più riuscendo a fare la differenza, specialmente nelle notti importanti. Oggi in campionato è importantissima e poi ci sarà la gara ancor più cruciale contro il Psg.