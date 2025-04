Milan, Conceiçao vuole riproporre il 3-4-3 contro l’Atalanta

Da tempo il Milan non vinceva e convinceva come ha fatto venerdì in casa dell'Udinese. Il cambio di modulo deciso da Sergio Conceiçao, che per la prima volta ha schierato la sua squadra con il 3-4-3, ha dato i frutti sperati e per questo il tecnico portoghese è intenzionato a riproporre lo stesso sistema di gioco anche domenica prossima nella sfida casalinga contro l'Atalanta. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

Dopo la vittoria contro l'Udinese, Conceiçao ha commentato così il cambio di modulo: "Abbiamo avuto un po’ di tempo per lavorare, e questo è molto importante. Non l’abbiamo fatto solo questa settimana ma anche quando i giocatori erano in nazionale. Sono arrivati poi dalla nazionale a due giorni dalla partita e allora ho deciso di continuare a quattro. Ma sapevo che lavorando un po’ di più su questo, questa a difesa a 3, con due terzini come Theo e Alex che spingono tanto, potevamo essere più solidi e proteggere di più il centrocampo. Non è il lavoro di un giorno: mi è piaciuto molto che i giocatori all’interno hanno chiuso i corridoi centrali. Abbiamo capito che l’ampiezza dell’Udinese poteva fare male e abbiamo chiuso molto bene. A livello offensivo gli inserimenti di Reijnders e i movimenti di Jovic per mandare Leao in profondità potevano far male all’Udinese. Abbiamo preparato molto bene questa partita e i giocatori hanno sposato questa idea già da alcuni giorni, non solo ieri sulla lavagna”.