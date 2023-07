Milan, conferme su Danjuma, la Gazzetta: "Per l'attacco idea in prestito"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di ieri sera la redazione di MilanNews.it ha anticipato un nuovo nome per il mercato rossonero, per la fascia destra: Arnaut Danjuma (CLICCA QUI). Nonostante l'arrivo di Pulisic il club rossonero spinge ancora per un altro esterno destro: Chukwueze era il preferito, Isaksen l'alternativa a cui oggi si aggiunge anche Danjuma, l'anno scorso al Tottenham ma sempre di proprietà del Villarreal. L'esterno gioca per l'Olanda nonostante abbia anche il passaporto nigeriano. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha confermato l'indiscrezione: "Per l'attacco idea Danjuma in prestito". I rossoneri, se non dovessero riuscire a mettere la mani su Chukwueze o Isaksen, potrebbero puntare tutto sull'olandese.