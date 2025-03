Milan contestato. Tuttosport titola: "Tifosi in rivolta. Tare va in pole come ds"

vedi letture

L'area che si respira dalle parti di Milanello è tutt'altro che pulita. Anzi, la potremmo addirittura definire essere tossica. I risultati della squadra di Sergio Conceiçao hanno portato il tifo rossonero a contestare nuovamente il Milan, oggi al centro della bufera non solo per il nono posto in classifica, ma anche per altre situazioni che non stanno decisamente andando a genio alla sua gente.

In merito a questo discorso Tuttosport titola questa mattina "Tifosi in rivolta", per il il caro biglietti, i risultati ma anche e soprattutto le maglie, tanto diverse quanto lontane dalla storia del Milan. In aggiunta a questo il quotidiano ha anche parlato di un altro aspetto fondamentale, quello legato alla dirigenza rossonera che sarà, scrivendo di Igli Tare come in in pole position per il ruolo di direttore sportivo.