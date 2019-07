Primo giorno da milanista per Ismael Bennacer. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, ieri il centrocampista si è presentato alle visite mediche con un look che ha suscitato l’ironia dei tifosi. L’algerino, eletto miglior giocatore alla Coppa d’Africa, firmerà un contratto per cinque anni.