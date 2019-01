"Gattuso battezza Piatek 'Robocop', ma tocca a Cutrone". Questo il titolo del Corriere della Sera in merito al Milan, in campo stasera a San Siro contro il Napoli. Appena salutato Gonzalo Higuain, fra passato e futuro, il presente è di Cutrone. Sarà lui a scendere in campo dall'inizio, mentre il polacco ex Genoa aspetta la sua occasione.