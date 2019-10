Milan, Corriere della Sera: "Gli investimenti ci sono, i risultati ancora no"

Investire, peggiorando i conti, per provare a migliorare i risultati sportivi, che però non arrivano (e i conti peggiorano ulteriormente). Come riporta il Corriere della Sera, al momento il Milan è preso in questa spirale. Il bilancio 2018-2019 chiuderà con un rosso record per la storia rossonera. Il risultato netto dell’esercizio prevede un buco di 155,9 milioni, quello consolidato chiude a -146. Pesano i maggiori oneri di gestione dei calciatori, cresciuti di 11,1 milioni, e spiccano soprattutto i maggiori costi del personale, che sono aumentati di 35,3 milioni. La volontà era quella di migliorare la rosa, il problema è che la Champions (con i suoi ricavi) non è arrivata.