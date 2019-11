Milan, Corriere della Sera: "Piatek può tornare al Genoa"

Il Milan sembra voler puntare su un giocatore esperto come Ibra. La linea societaria sarebbe mutata alla luce della conclamata crisi della coppia Piatek-Leao. Se fino a pochi giorni fa - scrive il Corriere della Sera - prevaleva l’esigenza di non mettere in ombra gli attaccanti per cui sono stati spesi 70 milioni, ora l’urgenza dettata dalla classifica ha imposto altre riflessioni. Uno dei due potrebbe partire in prestito a gennaio. Il Genoa, ad esempio, è a caccia di una punta e accoglierebbe Piatek a braccia aperte.