Milan, Corriere dello Sport: "Diavolo, che frenata"

Il Corriere dello Sport in edicola stamane si sofferma sulla sfida di Salerno. "Diavolo, che frenata", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Pari Milan a Salerno: oggi l’Inter con il Sassuolo per il sorpasso. La capolista recupera solo nel finale dopo essere passata in vantaggio. Messias illude, poi l’uno-due dei granata con Bonazzoli e Djuric. Il 2-2 di Rebic non soddisfa Pioli".