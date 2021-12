Milan, Corriere dello Sport: "Gol e infortuni il prezzo del primato"

"Gol e infortuni il prezzo del primato". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ai rossoneri dopo il successo di ieri in campionato. "Al Meazza - scrive il quotidiano romano - i rossoneri vincono facilmente sfruttando il turno favorevole e tornano primi da soli dopo 10 mesi. Ma pagano il solito conto. In un quarto d’ora segnano Kessie-Saelemaekers e si fa male Pellegri. Ko anche Leao nel primo tempo. Ma alla Salernitana non riesce niente".