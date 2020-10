Milan, Corriere dello Sport: "Ibra, un leone a San Siro"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riserva ampio spazio in prima alle gare di campionato giocate ieri. "Ibra, un leone a San Siro", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi riporta una precisa dichiarazione dello svedese: "Scudetto? Si può". Ancora il Corriere: "Nel derby uno-due in 3 minuti di Zlatan, Lukaku c’è ma non basta". Crollano le favorite: "Inter e Juve sgonfiate", si legge: "Pioli batte Conte, Pirlo fermato a Crotone: il Milan è solo in testa".