Milan, Corriere dello Sport: "Maldini pronto a dire sì con Giampaolo in panchina"

C’è spazio anche per le vicende del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che in taglio basso pone l’accento sulla trattativa tra Paolo Maldini e l’amministratore delegato milanista, Ivan Gazidis, il quale ha proposto all’ex capitano il ruolo di responsabile dell’area tecnica, dopo l’addio del dimissionario Leonardo. "Milan, Maldini pronto a dire sì con Giampaolo in panchina", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, confermando così l’ottimismo che filtra da via Aldo Rossi.