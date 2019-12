Milan, Corriere di Bergamo: "La rinascita rossonera passa da Jack"

"La rinascita rossonera passa da Jack”, titola questa mattina il Corriere di Bergamo, che si proietta verso la gara di domenica. "Il ritorno di 4 grandi ex", si legge in prima pagina: "Bonaventura, Conti, Kessie e Caldara. Sono quattro gli ex atalantini, attualmente in forza al Milan, che domenica torneranno a Bergamo. La rinascita rossonera passa, soprattutto, dai piedi di Jack che ieri ha omaggiato la sua vecchia squadra attraverso i social".