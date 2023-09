Milan, così no. Tuttosport recita: "E' un Milan da riequilibrare"

Un altro derby perso per il Milan, l'ennesimo. I rossoneri sono caduti sotto i colpi dell'Inter per la quinta volta in appena nove mesi. Una sconfitta, quella di ieri, che è ancora più senza appello se si guarda al risultato: 5-1. Tuttosport questa mattina titola: "E' un Milan da riequilibrare". Compito che Pioli dovrà prendersi in carico immediatamente anche perché il prossimo impegno è dietro l'angolo ed è un'altra partita da cuori forti, in cui non si può sbagliare: l'esordio in Champions League contro il Newcastle di Tonali.