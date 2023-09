Milan da Champions, Pioli valuta tre cambi. Il CorSport: "Tocca a Tomori, Pobega e Chukwueze"

Pioli prepara tre cambi di formazione rispetto al derby perso da suo Milan contro l'Inter. Nell'esordio in Champions dei rossoneri, in campo questa sera a San Siro contro il Newcastle, ci sarà una modifica per ogni reparto: la novità principale sarà Pobega, che dovrebbe iniziare dal 1' al posto di Reijnders nel ruolo di mezzala sinistra.

In difesa si rivede invece Tomori (squalificato in campionato) al fianco di Thiaw, mentre in attacco è arrivato il turno di Chukwueze: l'ex Villarreal prenderà il posto di Pulisic, apparso stanco e in affanno nel derby. Lo riporta il Corriere dello Sport.